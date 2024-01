Sheung Moon Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich, dass das Unternehmen Sheung Moon in den Gesprächen der Anleger keine signifikant höhere oder niedrigere Aufmerksamkeit erhielt als üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Sheung Moon-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Sheung Moon derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,39 HKD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,36 HKD entspricht einer Abweichung von +8,33 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sheung Moon derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 6,33 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,33 %).

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sheung Moon bei 7,46, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 47,23 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.