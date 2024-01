Sherwin-Williams löst Jubelsturm aus!

Die Sherwin-Williams-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,96% auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,16% liegt. Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 7 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 279,27 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -10,46% deutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 32,54, was als "Neutral" bewertet wird. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage zeigt einen Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 94,48 als unterbewertet gilt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Sherwin-Williams kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sherwin-Williams jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sherwin-Williams-Analyse.

Sherwin-Williams: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...