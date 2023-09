Sherwin-Williams Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sherwin-williams, die im Segment "Spezialchemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.09.2023, 15:08 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 274.82 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Sherwin-williams auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sherwin-williams. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sherwin-williams daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Sherwin-williams von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Sherwin-williams schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,9 % und somit 826,76 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 827,66 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24, Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Sherwin-williams zahlt die Börse 24 Euro. Dies sind 78 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 107,25. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.