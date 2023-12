Sherwin-Williams Aktie: Das gab es noch nie!

Die Sherwin-Williams-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 250,89 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 309,77 USD lag. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 23,47 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 262,83 USD weist eine positive Abweichung von 17,86 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Sherwin-Williams insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sherwin-Williams bei 0,96 Prozent, was 8272,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich unrentabel ist.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien rund um Sherwin-Williams deuten auf positive Einschätzungen hin. In den Kommentaren der letzten Wochen dominieren überwiegend positive Meinungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurden sieben positive Handelssignale ermittelt, was zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Sherwin-Williams-Aktie aus technischer und Anlegerstimmungssicht. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt führt.