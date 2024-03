Sherwin-Williams Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sherwin-Williams in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Diese Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 0 schlechte und 9 gute Signale gefunden wurden. Aufgrund dieses Bildes lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Sherwin-Williams mit einer Rendite von 27,22 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,44 Prozent, wobei Sherwin-Williams mit 22,78 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sherwin-Williams im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,82 % aus, was 8288,17 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 8288,99 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Sherwin-Williams-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen vier gute, drei neutrale und keine schlechte Bewertungen vor. Allerdings haben einige Analysten kürzlich eine neutrale Bewertung abgegeben, was zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 303,33 USD, was eine negative Performance von -9,94 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs 336,81 USD beträgt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Analysten.