Sherwin-Williams Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Sherwin-Williams-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Insgesamt wurden 7 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 279,27 USD, was einer erwarteten Performance von -9,44 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 308,37 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Sherwin-Williams eine Rendite von 0,96 Prozent auf, die 8272,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Chemikalienbranche beträgt 8273. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dennoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat auch 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sherwin-Williams-Aktie derzeit mit einem Wert von 13,67 überverkauft ist. Auch der RSI25 bewertet die Aktie als überverkauft mit einem Wert von 13. Daher wird die RSI-Einstufung insgesamt als "Gut" bewertet.

Sherwin-Williams kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sherwin-Williams jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sherwin-Williams-Analyse.

Sherwin-Williams: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...