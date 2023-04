Sherwin-Williams Aktie: Analyse der aktuellen Dividendenrendite

Die derzeitige Dividendenrendite von Sherwin-Williams liegt mit 1,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent in der Specialty-Chemicals Branche. Die Abweichung beträgt somit -2,28 Prozentpunkte. Ein niedrigerer Wert deutet auf eine geringere Kapitalrendite hin. In diesem Zusammenhang sollten Anleger mögliche Ertragsalternativen in Betracht ziehen und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens genau beobachten.

Weshalb der KGV bei Sherwin-Williams ein Kaufsignal liefert

Sherwin-Williams wird von uns als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Spezialchemikalien betrachtet. Die Handelsmarken werden mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,05 gehandelt und zeigen damit eine Differenz von -132,5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 67,54 auf.

Die fundamentale Analyse der Bilanz des...