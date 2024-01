Sherritt löst Jubelsturm aus!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Sherritt ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 3,11 ist Sherritt deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 320,31, was einen Abstand von 99 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Angaben wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Sherritt von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Sherritt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38 Prozent. Im Durchschnitt fielen die Aktien in dieser Branche um -10,27 Prozent, was einer Underperformance von -27,73 Prozent für Sherritt entspricht. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Sherritt mit -27,73 Prozent unter dem Durchschnitt von -10,27 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie von Sherritt insgesamt folgende Einstufungen von Analysten: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0,73 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 141,67 Prozent bedeutet. Basierend auf der Analyse der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.