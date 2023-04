Sherritt Aktie: Was Sie darüber wissen sollten?

Wer in die Sherritt-Aktie investiert, erzielt derzeit im Vergleich zur Branche “Andere Industriemetalle und Bergbau” eine Dividendenrendite von 0 %, was zu einem Ertrag von -15,1 Prozentpunkten führt.

Wie steht Sherritt im Vergleich zum Markt da?

Sherritt hat in letzter Zeit an der Aktienfront keine Erfolge erzielt. Die Rendite des Unternehmens von 0 Prozent liegt deutlich unter der durchschnittlichen Jahresleistung von -6,73 Prozent im Basic-Material-Sektor. Innerhalb der Other Industrial Metals & Mining-Branche beträgt die mittlere Rendite im letzten Jahr 15,1 Prozent, während Sherritt hier nur -15,1 Prozent aufweist. Es scheint also, dass Sherritt seine Konkurrenten nicht übertreffen konnte und noch einiges zu tun hat, um das Vertrauen seiner Anleger zurückzugewinnen.

Was lässt sich aus dem RSI über den Kurs von Sherritt...