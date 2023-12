Sherritt Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Sherritt liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 27 Prozent darunter, mit einer Rendite von -38 Prozent. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -10,57 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Sherritt mit 27,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sherritt mit 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sherritt bei 0,46 CAD liegt, während die Aktie selbst auf 0,3 CAD gefallen ist. Die Distanz zum GD200 beträgt -34,78 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 liegt bei 0,36 CAD, was einer Distanz von -16,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung ergibt daher ein "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Sherritt langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.