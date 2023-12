Sherritt Aktie: So kann es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sherritt liegt bei 3,11, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 321 für die Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als günstig betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Bei der Dividendenrendite liegt Sherritt mit 0 Prozent jedoch 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion sie negativ bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen zu Sherritt abgegeben, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0,73 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,28 CAD einem potenziellen Anstieg um 158,93 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Sherritt-Aktie insgesamt eine positive Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Anleger zeigten sich überwiegend kritisch und diskutierten hauptsächlich negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sherritt. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine negative Einschätzung.

