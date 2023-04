Sherritt Aktie: Bleibt das Potenzial unentdeckt?

Der Sherritt-Aktienkurs ist derzeit bei einem KGV von 3,25. Dies liegt um 43,69 Prozent unter dem Durchschnittswert der Branche für andere industrielle Metalle und Bergbauunternehmen, welcher bei 4,67 liegt. Angesichts dessen scheint die Aktie unterbewertet zu sein.

Sherritt-Aktie: Wie ist die RSI-Tendenz?

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um Bewegungen innerhalb von 7 Tagen im Aktienkurs zu bewerten und setzt dabei die Anzahl an Aufwärtsbewegungen in Bezug. Die Skala des Indikators reicht von 0 bis 100. Der RSI der Sherritt liegt aktuell bei 57.39, was als “Neutral” bewertet wird, da weder eine Über- noch Unterbewertung vorliegt.

Um den Überblick über längere Zeiträume zu behalten, wird häufig auch der RSI25 betrachtet – hierbei bezieht sich der Indikator auf einen Zeitraum von 25 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert...