Sherritt Aktie: Aus und vorbei!

Sherritt-Aktie: Unterbewertet und mit schlechter Performance

Die Sherritt-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,11 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 338,14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sherritt-Aktie bei 0,39 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,3 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -23,08 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,29 CAD, was zu einem Abstand von +3,45 Prozent führt und die Gesamtbewertung auf "Neutral" setzt.

Im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche hat die Sherritt-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -19,18 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -22 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sherritt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung auf der Basis fundamentaler und technischer Kriterien sowie im Branchen- und Sektorvergleich eine unterbewertete Aktie mit einer schlechten Performance.