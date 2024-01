Sherpa II Holdings Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwei Wochen wurde der Sherpa Ii von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Diese Schlussfolgerung basiert auf der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Bild der Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Bei einer technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sherpa Ii-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht mit 0,1 CAD um +100 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,07 CAD eine Abweichung von +42,86 Prozent, womit auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Sherpa Ii-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Sherpa Ii-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Gut"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und eine neutrale Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz, während die technische Analyse und der Relative-Stärke-Index ein "Gut"-Rating für die Sherpa Ii-Aktie zeigen.