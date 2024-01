Shenzhou Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Während der letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Shenzhou in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen beobachtet, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zeigt, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shenzhou diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete Shenzhou in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,75 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 18,53 Prozent in der Branche, was einer Underperformance von -26,27 Prozent entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 4,01 Prozent, und Shenzhou verzeichnete eine Unterperformance von 11,75 Prozent im Vergleich. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhou-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 60, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI für die letzten 25 Tage beträgt 50,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shenzhou.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Shenzhou investieren, können eine Dividendenrendite von 2,31 % erzielen, was einen geringeren Ertrag von 3,86 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.