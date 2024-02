Shenzhou Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von Shenzhou hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,3 Prozent für Shenzhou bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,83 Prozent, wobei Shenzhou 14,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Shenzhou in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhou einen Wert von 22,07 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,94. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 29 Prozent, weshalb der Titel als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shenzhou haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Shenzhou gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Shenzhou weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für Shenzhou eine gemischte Bewertung, wobei die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich durch eine Unterbewertung im KGV teilweise ausgeglichen wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Wochen gestalten werden.