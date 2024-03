Shenzhou Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Aktienkurs von Shenzhou hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,76 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -23,09 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,32 Prozent gestiegen. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte Shenzhou mit einer mittleren Rendite von -2,8 Prozent eine Unterperformance von 15,96 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Shenzhou in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke bei Shenzhou mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 52,21 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 57,36 für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf diesem Niveau.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 74,6 HKD für den Schlusskurs der Shenzhou-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 64,25 HKD, was einem Unterschied von -13,87 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Shenzhou-Aktie aufgrund der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.