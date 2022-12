Shenzhen veranstaltet die Global Investment Promotion Conference 2022, um internationale Investoren anzuziehen.

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Shenzhen begrüßt herausragende Investoren aus allen Teilen der Welt. Die 2022 Shenzhen Global Investment Promotion Conference 2022 findet am 9. Dezember in Shenzhen, China, statt. Es werden Verträge bezüglich Großprojekten in den Bereichen Informationstechnologie, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, neue Energie, neue Materialien, hochentwickelte Ausrüstung und Umweltschutz abgeschlossen.Unter dem Motto „Wirtschaft öffnen, Dynamik entwickeln – Investieren in Shenzhen für eine erfolgreiche Zukunft" wird die Konferenz Zertifikate an herausragende neue Unternehmen, multinationale Konzernzentralen und Anlageberater in Shenzhen vergeben. Die Konferenz zeigt laut dem Handelsbüro der Lokalregierung von Shenzhen die Entschlossenheit von Shenzhen, ein hohes Maß an Offenheit zu fördern und sein führendes Geschäftsumfeld zu präsentieren.Shenzens Attraktivität für Investoren zeigt sich nicht nur in China, sondern auch weltweit. Im Rahmen der Shenzhen Global Investment Promotion Conference 2022 wurden 16 Sitzungen in 16 Städten weltweit abgehalten, darunter New York, Detroit, Paris, Dublin, Tokio, Sydney, Brisbane, Johannesburg und Moskau. Durch Online-Investitionen und Online-Vertragsabschlüsse hat Shenzhen eine enge Verbindung zu globalen Investoren aufgebaut und ausländische Unternehmen und Talente eingeladen, Unternehmen in Shenzhen zu gründen und dort in Unternehmen zu investieren.An der Sitzung in Rio de Janeiro nahmen fast 100 Teilnehmer teil, darunter Tian Min, der chinesische Generalkonsul von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Li Ke, der Executive Vice President von BYD, und Vertreter des lokalen Gewerbes, von Technologieunternehmen und Handelsverbänden. Die Teilnehmer haben ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die brasilianischen Unternehmen und Unternehmen aus Shenzhen weitere Gespräche führen und von den Stärken des jeweils anderen profitieren, weiterhin neue Kooperationsgrundlagen erkunden und die tiefgreifende Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Brasilien fördern werden.Die Shenzhen Global Investment Promotion Conference findet seit drei Jahren statt. In ihrem Rahmen wurden Verträge über mehr als 600 Projekte mit einer veranschlagten Gesamtinvestitionssumme von mehr als 2 Billionen Yuan unterzeichnet. Die Konferenz ist zu einer wichtigen Präsentation der Errungenschaften von Shenzhen geworden: Öffnung auf hohem Niveau, erstklassige wirtschaftliche und soziale Entwicklung und ein Geschäftsumfeld von Weltklasse. Die Konferenz ist eine wichtige Investmentplattform, um globale Investoren zusammenzubringen, und eine wichtige Austauschplattform für die Investitionsförderung.Ein optimales Geschäftsumfeld hat Shenzhen zu einem beliebten Ziel für globale Investoren gemacht. Von Januar bis Oktober 2022 wurden in Shenzhen fast 10 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen getätigt. Das Vertrauen ausländischer Investoren wurde gestärkt. Bisher haben mehr als 170 Länder und Regionen in Shenzhen investiert.Mr. Siddharth Chatterjee, der Koordinator der Vereinten Nationen in China, erklärte: „Die Erfahrung von Shenzhen als ein Zentrum für Investitionen und die Einstufung durch die Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften als eine führende Stadt des chinesischen Festlands im Hinblick auf die allgemeine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit kann als Beispiel sowohl für andere Städte in China dienen, die versuchen, mehr ausländische Investitionen anzuziehen, als auch für Städte und Länder auf der ganzen Welt."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shenzhen-veranstaltet-die-global-investment-promotion-conference-2022-um-internationale-investoren-anzuziehen-301699664.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Commerce Bureau of Shenzhen Municipality, übermittelt durch news aktuell