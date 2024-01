Mit Shenzhen Zhongqingbaowang Network wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Shenzhen Zqgame hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Während an fünf Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, dominierte an sieben Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Zqgame-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,41 CNH. Der letzte Schlusskurs von 16,97 CNH weicht davon um -12,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,89 CNH) liegt mit einem Abweichung von -10,16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Zqgame liegt bei 75,5, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,94 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit ebenfalls "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Aktie von Shenzhen Zqgame. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Insgesamt wird die Aktie von Shenzhen Zqgame sowohl aufgrund des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse und des RSI als "Schlecht" eingestuft, während das längerfristige Sentiment und Buzz zu einer "Neutral"-Einschätzung führen.