Shenzhen Zhongqingbaowang Network, tut es schon wieder!

Die Anlegerstimmung bezüglich Shenzhen Zqgame ist überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Zqgame daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 79,45, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Zqgame bestätigt diese Einschätzung, da die Aktie mit einem Kurs von 16,93 CNH einen Abstand von -12,69 Prozent zur GD200 aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Abstand von -10,23 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit ebenfalls "Schlecht".

Die Diskussionintensität im Internet deutet jedoch langfristig auf eine starke Aktivität hin, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf das Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut".