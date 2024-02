Shenzhen Zhongqingbaowang Network Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wie von den Anlegern berichtet wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger ebenfalls verstärkt auf positive Themen, die das Unternehmen Shenzhen Zqgame betrafen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt jedoch, dass die Shenzhen Zqgame derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 18,32 CNH, während der Aktienkurs (14,61 CNH) um -20,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 16,34 CNH um -10,59 Prozent niedriger als der aktuelle Aktienkurs, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für die Shenzhen Zqgame.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Shenzhen Zqgame-Aktie einen neutralen Titel an. Der RSI7 liegt bei 48,89 und der RSI25 bei 56,23, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.