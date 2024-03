Shenzhen Zhongqingbaowang Network Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Shenzhen Zqgame-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 17,92 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,83 CNH liegt, was einem Unterschied von -11,66 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Wert beträgt hier 15,55 CNH, was einer geringfügigen Steigerung von +1,8 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Shenzhen Zqgame-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in diesem Kontext als "Gut" eingestuft wird.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität rund um Shenzhen Zqgame hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 72,77, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,59, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.