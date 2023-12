Shenzhen Zhongqingbaowang Network Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich in den letzten Tagen die Gesprächsatmosphäre unter den Anlegern hauptsächlich auf negative Themen bezogen, die das Unternehmen Shenzhen Zqgame betreffen. Als Ergebnis dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie neutral. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Zqgame derzeit als neutral eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,56 CNH, während der Kurs der Aktie (18,67 CNH) um -4,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was ebenfalls als neutral bewertet wird. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 19,11 CNH, was einer Abweichung von -2,3 Prozent entspricht. Auch dies wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Shenzhen Zqgame. Mit einem RSI7-Wert von 54,25 und einem RSI25-Wert von 60,54 wird die Aktie sowohl für einen Zeitraum von sieben Tagen als auch für 25 Tage als neutral eingestuft.

Die Analyse ergibt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Shenzhen Zqgame in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Trotzdem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie der Shenzhen Zqgame.