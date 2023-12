Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfement Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,93 CNH, während der Kurs der Aktie mit 4,32 CNH um -12,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,49 CNH, was einer Abweichung von -3,79 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet derzeit bei 18,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte bei der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".