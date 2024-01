Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfement Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 1,91 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -7,34 Prozent verzeichnete, liegt Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet mit 9,26 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,93 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,32 CNH um -12,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,49 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -3,79 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet aktuell 2, was einer positiven Differenz von +0,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet-Aktie liegt bei 33 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet basierend auf der RSI-Bewertung.