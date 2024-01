Shenzhen Zhenye Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Shenzhen Zhenye-Aktie wird aus charttechnischer Sicht negativ bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,76 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,37 CNH lag, was einer Abweichung von -8,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,62 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,41 Prozent entspricht. Somit erhält die Shenzhen Zhenye-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine negative Bewertung, da der RSI bei 75 liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shenzhen Zhenye diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Shenzhen Zhenye-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.