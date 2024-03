Shenzhen Zhenye Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Shenzhen Zhenye-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,59 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 4 CNH, was einem Unterschied von -12,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Zhenye liegt bei 44,12, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 53,78 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Shenzhen Zhenye beobachtet werden, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Shenzhen Zhenye war in den letzten Tagen neutral und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Zhenye daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.