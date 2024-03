Shenzhen Zhenye Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Shenzhen Zhenye-RSI liegt die Ausprägung bei 68,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Zhenye-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,57 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (3,94 CNH) weicht somit um -13,79 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (4,16 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-5,29 Prozent Abweichung).

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen Zhenye in Social Media in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.