Shenzhen Zhengtong Electronics Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Shenzhen Zhengtong Electronics nun bei 10,72 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst 10,58 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,31 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 10,8 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,04 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Zhengtong Electronics bei 219. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) liegt die Aktie somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Nach diesen fundamentalen Kriterien erhält Shenzhen Zhengtong Electronics daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen Zhengtong Electronics diskutiert. Basierend auf dieser Stimmungslage wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Shenzhen Zhengtong Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,3 Prozent, während der Durchschnitt um 17,32 Prozent stieg. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,03 Prozent. Im Bereich des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite bei 12,47 Prozent, wobei Shenzhen Zhengtong Electronics um 11,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.