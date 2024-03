Shenzhen Yitoa Intelligent Control Aktie: Das ist ein Knall!

Shenzhen Yitoa Intelligent Control: Analyse der Aktienbewertung und Performance

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yitoa Intelligent Control liegt derzeit bei 86,42, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten mit 0 % unterdurchschnittlich ab, was einer Differenz von 1,17 Prozentpunkten entspricht. Demnach wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Yitoa Intelligent Control-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -26 Prozent, was im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten und dem Sektor "Informationstechnologie" eine Unterperformance von -17,65 Prozent bzw. 11,96 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.