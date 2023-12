Shenzhen Yitoa Intelligent Control Aktie: Finger Weg!

Derzeit bietet die Aktie von Shenzhen Yitoa Intelligent Control eine Dividendenrendite von 0 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten einen um 1,02 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Diese niedrigeren Dividenden lassen die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewerten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Shenzhen Yitoa Intelligent Control eine Performance von 14,48 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche eine Unterperformance von -2,99 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite des Unternehmens jedoch 1,99 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Yitoa Intelligent Control-Aktie weist einen Wert von 86 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zeigt sich jedoch, dass der RSI25 mit einem Wert von 45,89 neutral ist. In Summe ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +11,82 Prozent ergibt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.