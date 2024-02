Shenzhen Yinghe-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Unternehmen Shenzhen Yinghe wird anhand fundamentaler und technischer Kriterien bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 13,99 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Damit erhält sie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Yinghe derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,77 CNH, während der Kurs der Aktie bei 16,03 CNH um -18,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5,65 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Shenzhen Yinghe eine Rendite von -30,67 Prozent auf, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite mit -20,99 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger zeigt sich durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Yinghe eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien, während das Anleger-Sentiment eher positiv ausfällt.