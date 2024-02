Shenzhen Yinghe Aktie: Das sollte jeder wissen!

Bei Shenzhen Yinghe gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Shenzhen Yinghe keine Auffälligkeiten in diesem Bereich festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Shenzhen Yinghe daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Shenzhen Yinghe auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Ebenso wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Shenzhen Yinghe diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Shenzhen Yinghe mittlerweile auf 19,84 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,8 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -25,4 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 17,32 CNH, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Shenzhen Yinghe im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,67 Prozent erzielt, was 13,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -18,07 Prozent, und Shenzhen Yinghe liegt aktuell 12,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.