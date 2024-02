Shenzhen Yinghe Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von Shenzhen Yinghe wird von Experten charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 25,4 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -14,55 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Shenzhen Yinghe bei 1,21 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,63 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Bewertung der Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt gemischte Signale. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Fundamental betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yinghe 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche neutral ist. Die Aktie erhält von der Redaktion daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.