Shenzhen Yinghe Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie von Shenzhen Yinghe weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shenzhen Yinghe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 20,11 CNH. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 17,83 CNH, was einem Unterschied von -11,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine negative Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yinghe beträgt 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Yinghe-Aktie liegt bei 40,4, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,22, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als neutral.