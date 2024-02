Shenzhen Yinghe Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Yinghe. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,47 Punkte, was bedeutet, dass Shenzhen Yinghe weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 58,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,21 Prozent liegt Shenzhen Yinghe nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent in der Branche "Maschinen". Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend als "Neutral" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für die Shenzhen Yinghe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,81 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 14,92 CNH, was einem Unterschied von -24,68 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Unterschieds wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 17,18 CNH über dem letzten Schlusskurs (-13,15 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Yinghe-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shenzhen Yinghe in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert jedoch Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shenzhen Yinghe wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.