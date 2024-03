Shenzhen Yinghe Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Shenzhen Yinghe-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,61 CNH verzeichnet, was einem Abweichung von -15,4 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,59 CNH) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (16,45 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Yinghe beträgt derzeit 1,21 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 1,54 % liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Shenzhen Yinghe in den sozialen Medien, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating beiträgt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Shenzhen Yinghe-Aktie sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Shenzhen Yinghe-Aktie somit mehrere "Neutral"-Bewertungen für verschiedene Aspekte, basierend auf der technischen Analyse.