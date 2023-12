Shenzhen Yinghe Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Einfluss von Sentiment und Buzz im Internet auf Aktien wird immer wichtiger. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Shenzhen Yinghe wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch nur geringfügige Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yinghe bei einem Wert von 17 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Shenzhen Yinghe-Aktie bei 20,12 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,62 CNH, was zu einer negativen Abweichung von 12,43 Prozent führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Shenzhen Yinghe mit einer Dividendenrendite von 1,15 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt zeigt sich, dass das Internet eine starke Rolle bei der Analyse von Aktien spielen kann, da es sowohl für das Sentiment und die Diskussionen als auch für fundamentale und technische Aspekte als wichtige Informationsquelle dient.