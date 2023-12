Shenzhen Yantian Port Aktie: Was wird das noch werden?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yan Tian Port liegt bei 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Shenzhen Yan Tian Port war in den letzten Tagen größtenteils positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Nachrichten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte Shenzhen Yan Tian Port eine Rendite von 1,31 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Shenzhen Yan Tian Port niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.