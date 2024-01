Shenzhen Yantian Port Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Dividendenpolitik von Shenzhen Yan Tian Port weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verkehrsinfrastruktur auf. Mit einer Differenz von 1,36 Prozentpunkten (0,95 % gegenüber 2,31 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" erzielte Shenzhen Yan Tian Port im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,31 Prozent, was 0,03 Prozent unter dem Durchschnitt (1,34 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -0,44 Prozent, und Shenzhen Yan Tian Port liegt aktuell 1,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt auf der Stufe "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage gab, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Yan Tian Port-Aktie zeigt einen Wert von 94 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 65,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shenzhen Yan Tian Port.