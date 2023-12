Shenzhen Yantian Port Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Shenzhen Yan Tian Port liegt bei 19,79, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Wachstumsaktien als preisgünstig erscheint. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,16 CNH der Aktie etwa 3,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur 2,18 Prozent, was für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Shenzhen Yan Tian Port bei 1,31 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche ist die Rendite jedoch mit 0,21 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 46,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Insgesamt erhält die Aktie von Shenzhen Yan Tian Port aufgrund der fundamentalen und technischen Kriterien sowie des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Neutral".