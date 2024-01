Shenzhen Yantian Port Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Shenzhen Yan Tian Port eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Yan Tian Port daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,31 Prozent erzielt, was 0,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -1,27 Prozent, und Shenzhen Yan Tian Port liegt aktuell 2,57 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,95 Prozent und liegt damit 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In technischer Hinsicht erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 3,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -2,99 Prozent. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.