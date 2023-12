Shenzhen Yantian Port Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Shenzhen Yan Tian Port-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert liegt bei 95, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Yan Tian Port bei 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Shenzhen Yan Tian Port derzeit eine Dividendenrendite von 0,95 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Shenzhen Yan Tian Port in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrund dessen erhält Shenzhen Yan Tian Port in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.