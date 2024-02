Shenzhen Yantian Port Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Shenzhen Yan Tian Port hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0,96 % angekündigt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,32 % in der Verkehrsinfrastruktur. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird, da sie 1,37 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Yan Tian Port derzeit einen Wert von 18, während vergleichbare Unternehmen in der Verkehrsinfrastrukturbranche durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen für Shenzhen Yan Tian Port ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Shenzhen Yan Tian Port auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Shenzhen Yan Tian Port hinsichtlich der Dividendenrendite, der Fundamentaldaten, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.