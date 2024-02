Shenzhen Yantian Port Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen wurde. Dabei ergab sich eine Abweichung von -2,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führte zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dadurch wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Shenzhen Yan Tian Port-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,24 Prozent, was 11,11 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -10,55 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 2,31 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Hingegen weist die Dividendenrendite der Shenzhen Yan Tian Port-Aktie mit 0,96 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.