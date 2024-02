Shenzhen Worldunion Properties Consultancy Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Shenzhen World Union wurde in den vergangenen Monaten anhand verschiedener Faktoren analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte nur eine schwache Aktivität, was zu einer schlechten Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der Aktie, dass diese deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhielt die Aktie ein schlechtes Rating. Insgesamt wurde die Shenzhen World Union-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv in den letzten Tagen. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu bestimmen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigte an, dass die Aktie überverkauft ist, während der RSI25 zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt erhielt das Shenzhen World Union-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.