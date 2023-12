Shenzhen Worldunion Properties Consultancy Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Umweltbank":

Die Shenzhen World Union hat in den letzten Tagen eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten. Der Kurs liegt sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) als auch auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage (GD200) deutlich im Minus. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da der 7-Tage-RSI darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Nur der 25-Tage-RSI zeigt ein neutrales Signal. Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und deutliche Aktivität. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.