Shenzhen Worldunion Properties Consultancy Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative-Stärke-Index, auch bekannt als Relative Strength Index oder RSI, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen World Union zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 30 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Shenzhen World Union überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger starken Schwankungen unterworfen. Hier ist Shenzhen World Union weder überkauft noch überverkauft und wird daher für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Shenzhen World Union-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen World Union. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Folglich ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Shenzhen World Union nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Shenzhen World Union für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was auf eine negative Änderung hinweist. Insgesamt wird Shenzhen World Union in Bezug auf das Sentiment und den Buzz daher als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen World Union-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,62 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,93 CNH liegt, was einem Unterschied von -26,34 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,93 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (2,29 CNH) um -15,72 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Shenzhen World Union-Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.