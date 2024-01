Shenzhen Worldunion Properties Consultancy Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Shenzhen World Union-Aktie war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussionen und fünf Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen interessiert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Shenzhen World Union insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shenzhen World Union-Aktie liegt bei 68, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (63,95) zeigt auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shenzhen World Union.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen World Union-Aktie bei 2,73 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 2,37 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -13,19 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -8,49 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch kein signifikantes Mehr oder Weniger an Beachtung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen World Union-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.