Shenzhen Woer Heat-Shrinkabl Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse der Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,28 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,07 CNH weicht um -2,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,24 CNH) ist die Abweichung mit -2,35 Prozent ebenfalls ähnlich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 66,07, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,82 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,49 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und nur an zwei Tagen von negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.